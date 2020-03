Andrea Gaudenzi: “A fine aprile faremo il punto della situazione. Fiducioso che si riprenda l’8 Giugno”

Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP, ha parlato di “fine aprile” come un momento decisivo per capire dove andrà anche il tennis dopo la sospensione dei tornei a causa del coronavirus. Gaudenzi che vive nell’epicentro della crisi COVID-19, crede che il tennis sarà in grado di riprendere nella stagione su erba, che inizierà l’8 giugno.

“Durante questo mese non aspettatevi notizie. Alla fine di aprile faremo il punto della situazione e in quel momento prenderemo delle decisioni oltre alla sospensione già in vigore ”, ha confessato Gaudenzi.

Se tutto andrà per il meglio a giugno si riprenderà a giocare, e verrà ridisegnato il circuito ATP, tenendo conto del rinvio del Roland Garros a settembre.