Il Tennis Club Cagliari due settimane fa ospitava la Coppa Davis e ora il circolo chiude per colpa del coronavirus

Dal quotidiano “L’Unione Sarda” apprendiamo delle gravi difficoltà che sta attraversando il Tennis Club Cagliari che aveva ospitato due settimane fa a porte chiuse l’incontro di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud che aveva sancito la qualificazione del team azzurro alle Finals di Madrid.

Dopo poco più di due settimane, il circolo a nome del presidente Giuseppe Macciotta ha comunicato ieri a tutti i soci la decisione presa dal Consiglio Direttivo.

“Riuniti in modalità telematica, per discutere e deliberare sulla drammatica situazione che si è venuta a creare a seguito del contagio da Covid19 che si sta espandendo in tutto il territorio nazionale, con la conseguente chiusura di moltissime attività commerciali e sportive, siamo stati costretti a prendere la drastica decisione, per noi estremamente dolorosa, di recedere da tutti i rapporti lavorativi in essere presso il nostro circolo. Non abbiamo altra scelta se vogliamo salvare il nostro Tennis Club Cagliari”.

Maestri e preparatori atletici riceveranno la mensilità di marzo con un sussidio a fine aprile, con l’obiettivo di ripartire a maggio confermando le varie collaborazioni conclude il quotidiano.