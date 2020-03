Andrey Rublev sulla decisione del Roland Garros: “Penso sia meglio giocare uno Slam che rinunciarvi. il Roland Garros offre consistenti premi in denaro per i giocatori”

Andrey Rublev, protagonista di un ottimo inizio di stagione, ha parlato delle decisione del Roland Garros di posticipare il torneo a Settembre “Inizialmente, sono stato sorpreso dall’annuncio.”

“Ma penso sia meglio giocare uno Slam che rinunciarvi. A differenza degli sport di squadra, i giocatori di tennis non hanno uno stipendio mensile. Guadagniamo soldi in base ai risultati che otteniamo nei tornei. Se non giochiamo, non possiamo guadagnare.

Questa è una buona notizia, perché il Roland Garros offre consistenti premi in denaro per i giocatori”.