Giochi Olimpici Tokyo 2020: Quattro settimane per decidere. Probabile il rinvio

Il Comitato Olimpico Internazionale si è dato quattro settimane di tempo per prendere una decisione in merito a quando disputare i Giochi Olimpici di Tokyo, per ora in agenda dal 24 luglio al 9 agosto. Infatti tra i vari scenari non c’è quello della cancellazione dell’evento ma la possibilità di far slittare a un altro periodo le gare.

In una lettera inviata agli atleti, il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato che “abbiamo iniziato delle discussioni con i nostri partner per fare il punto alla situazione sanitaria e calcolare il suo impatto sulle Olimpiadi, tenendo conto pure di un possibile rinvio. Siamo fiduciosi di portare a buon fine le discussioni nel prossimo mese”. Da notare che da più parti il CIO ha ricevuto pressioni negli ultimi giorni per rinviare la manifestazione.