Emergenza Coronavirus: Messaggio all’Italia di Maria Sharapova

Maria Sharapova ha voluto inviare attraverso Vanity Fair un messaggio all’Italia: “Ho conosciuto l’Italia quando ero una bambina e me ne sono innamorata subito. Nell’ultimo anno mi sono allenata soprattutto in Italia e la considero la mia seconda casa. Ho mangiato più pasta al pesto io di chiunque altra, ho conosciuto nuovi amici ed un team che ha avuto un impatto significativo sul mio modo di considerare il valore e la qualità del lavoro”.

“Navighiamo insieme in queste incertezze. Facciamolo con gentilezza, amore e ottimismo. Tutte le bellissime qualità che l’Italia ha condiviso con me. Per favore, stiamo a casa”.