Lucas Pouille cerca villa con campo da tennis per allenarsi in questa emergenza

Lucas Pouille, n.58 in classifica, a ridosso dei giorni in cui il presidente francese ha preso la decisione di imporre il lockdown nazionale, ha cercato e affittato una villa con campo di tennis, su terra rossa, a Valbonne, in Costa Azzurra dove si è trasferito con gli amici, e Barrere, altro tennista francese n.95 del ranking ATP, con cui si allena regolarmente in attesa che si torni a giocare.

Nello stesso comune si trova pure la casa, anch’esso con annesso campo di tennis su terra rossa, del padre di Fiona Ferro, dove si sta attualmente allenando la figlia, n.53 del ranking WTA.

Un Grazie a Mandrake