Tre campioni parlano bene di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha sorpreso un po’ tutti per la sua ascesa nel circuito maggiore.

Ne hanno parlato tre campioni vincitori anche di Slam.

Goran Ivaniservi: “Jannik Sinner: è lui il futuro. Diventerà sicuramente un top 5, forse anche il numero uno. Non posso spingermi troppo avanti, ma il ragazzo ha solo diciotto anni”.

Thomas Enqvist: “Certe volte le cose accadono molto velocemente. Lo abbiamo visto con giocatori come Stefanos Tsitsipas, per esempio. Ci sono quei tennisti speciali. Quando improvvisamente esplodono, tutto va molto veloce e le cose possono cambiare tanto in sei mesi. Credo che Sinner sia uno di quei giocatori che abbia fatto il decisivo passo avanti”.

Juan Carlos Ferrero: “Piatti è un coach dalla grande esperienza. Lo aiuterà molto, sicuramente. Penso che Sinner sia pronto per avere un grande anno”.