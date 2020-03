Emergenza Coronavirus: Praga sarà cancellato ed anche Barcellona pensa alla stessa cosa

WTA Prague

Il direttore del torneo ceco, che già nei giorni scorsi aveva parlato in termini pessimistici del possibile svolgimento del torneo, ha confermato che l’evento sarà cancellato per il 2020.

Alla base della decisione soprattutto il problema logistico di dover gestire la massa di persone che affluiscono ogni anno nella zona Stromovka di Praga.

Cernosek, inoltre ha espresso il rammarico per le tante tenniste della Repubblica Ceca che ogni anno prendevano parte all’evento, solitamente generoso anche nel numero di partite di qualificazione, anche se tutti sono consapevoli della situazione attuale a livello mondiale.

Barcelona Open

E nella scia di Cernosek si staglia anche il direttore del torneo spagnolo, che ha dichiarato di voler concentrare gli sforzi per ridurre al minimo l’impatto economico del mancato svolgimento del torneo.

Pur affermando che la decisione di sospendere tutti i tornei sia stata quella giusta da prendere per tutti, il direttore Cambra s’è dimostrato molto pessimista sull’eventuale posticipo dell’ATP 500, a causa della riduzione della stagione e delle settimane rimaste a disposizione.

Un Grazie a Mandrake