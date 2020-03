Pablo Carreño Busta: “il tennis è, a questo punto, l’ultima delle mie preoccupazioni”

Pablo Carreño Busta è in quarantena obbligatoria nella sua casa di Gijón, in Spagna, e da casa ha valutato il recente cambiamento del calendario. Lo spagnolo 29enne non pensa che la soluzione ideale sia giocare il Roland Garros subito dopo gli US Open, ma ricorda che il tennis è, a questo punto, l’ultima delle sue preoccupazioni.

“Non è l’opzione migliore, ma al momento il calendario ATP è quello che conta di meno per me. Ciò che conta davvero è che tutti noi possiamo superare questo momento difficile. Evitare il contagio e quando le cose miglioreranno riprenderemo ad allenarci e penseremo al tennis. Da quel momento penserò anche al calendario ”, ha confessato lo spagnolo.