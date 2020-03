Trofeo Bonfiglio | Nota ufficiale del Tc Milano Alberto Bonacossa

In relazione a quanto apparso su alcuni siti web d’informazione specializzata, il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, il suo presidente Elena Buffa di Perrero e il consiglio direttivo intendono rendere noto che nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa riguardo allo svolgimento del 61° Trofeo Bonfiglio – Internazionali d’Italia Juniores, evento inserito nel calendario stilato a inizio stagione dall’ITF (la Federazione Internazionale Tennis) dal 16 al 24 maggio prossimo.

Il comitato organizzatore della manifestazione, in stretto contatto con i responsabili della Federazione Italiana Tennis, titolare dell’evento, sta scrupolosamente monitorando tutti gli sviluppi legati all’emergenza Covid-19, anche in considerazione delle notizie di stretta attualità che arrivano dal circuito professionistico mondiale e opererà di conseguenza.

Per questo motivo, il Tc Milano Alberto Bonacossa intende sottolineare che le ipotesi formulate nei giorni scorsi in rete non trovano alcun fondamento oggettivo e che qualsiasi informazione ufficiale sarà resa nota, alla stampa e a tutti gli appassionati di tennis, attraverso i canali ufficiali a disposizione oppure da quelli della Federazione Italiana Tennis.

“Come già dimostrato per l’attività ordinaria del club, il Tc Milano Alberto Bonacossa intende mettere al primo posto nell’ordine delle proprie priorità la salute di tutti – spiega il direttore del club Martina Alabiso -. Il Trofeo Bonfiglio è considerato il 5° Slam della stagione Under 18 e per questo motivo, storicamente, coinvolge migliaia di persone tra atleti, organizzatori, volontari e appassionati. Al momento l’unica cosa certa è che la loro sicurezza sarà sempre in cima alla lista delle nostre priorità”.