Davis Cup Finals 2020: ritardato l’inizio della vendita dei biglietti per la fase finale

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, gli organizzatori delle Davis Cup Finals 2020 di Madrid hanno fatto sapere che, a causa dell’emergenza Coronavirus, non è ancora stata presa una decisione in merito alla data di apertura della vendita dei biglietti per l’evento che si disputerà alla Caja Magica dal 23 novembre. Invitando tutti gli interessati ad iscriversi alla newsletter per restare aggiornati sulla competizione a squadre, ITF e Kosmos Tennis hanno fatto sapere di continuare a lavorare per arrivare pronti alla seconda edizione della manifestazione, nella speranza che la società possa uscire al più presto da questo momento complicato.