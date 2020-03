La mossa del Roland Garros bloccherà a settembre almeno 10 tornei

Con lo spostamento a fine Settembre inizio di Ottobre, il Roland Garros va a sovrapporsi ai seguenti tornei ATP e WTA (i tornei del circuito Challenger non sono stati ancora confermati, per cui sono esclusi dal novero):

WTA

21/09

Pan Pacific Open

Guangzhou Open

Korea Open

28/09

Wuhan Open

ATP

21/09

Laver Cup

St. Petersburg Open

Moselle Open

28/09

Chengdu Open

Zhuhai Championships

Sofia Open

Si può quindi già dar per scontato che tutti i tennisti/e della top100 si cancelleranno dai tornei che si svolgeranno dal 21/09 al 27/09, corrispondente alla prima settimana dello slam parigino.

D’altra parte questo apre delle inaspettate prospettive per i giocatori delle retrovie, nel caso in cui i suddetti tornei dovessero decidere di proseguire con la programmazione già stabilita.

Il clima a fine Settembre inizi Ottobre a Parigi nel 2019 era simile a quello di Maggio dello stesso anno con temperature mediamente intorno ai 21 °C, meno vento e più nuvoloso.

La chiusura di questa finestra occupata dallo Slam su terra potrebbe scatenare una corsa da parte dei tornei più prestigiosi già sospesi che vogliono giocare l’edizione corrente, sia pure posticipandola.

Il Masters 1000 di Indian Wells era l’unico non interessato a questo intervallo, dato che a Settembre 2019 ha avuto temperature medie maggiori di 37 °C con picchi di 42-43°C in alcuni giorni.

Un Grazie a Mandrake