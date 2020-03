Rafael Nadal: “Da sabato l’Academy è chiusa al pubblico. Insieme riusciremo a superare questo momento”

Rafael Nadal ha fatto il punto della situazione di quanto sta accadendo all’interno della sua Accademia, alla luce dei recentissimi contagi da Coronavirus che stanno colpendo in maniera notevole anche la Spagna: “Ciao a tutti, spero stiate bene in questo periodo molto complicato. Come ben sapete, nell’Accademia ci sono circostanze molto particolari perché durante l’anno vi risiedono all’interno ragazzi e ragazze provenienti da 42 nazioni differenti. Per ragioni familiari e logistiche, molti di loro si sono trasferiti qui ed è nostra responsabilità accudirci di loro, come ho già detto ai genitori. Nelle ultime ore siamo stati in contatto con il Consiglio Superiore dello Sport e con il Ministro della Salute delle Isole Baleari al fine di adottare tutte le misure in linea con la legge attuale“.

“Da sabato l’Accademia è chiusa al pubblico e al suo interno possono circolare solamente giocatori e membri dello staff. Da fuori nessuno potrà accedere alle strutture: abbiamo preso questa decisione per ridurre al minimo qualunque possibilità di contagio da Coronavirus. Vorrei raccomandare ai genitori di tutti i ragazzi qui presenti che ci siamo prendendo cura di loro grazie ad un fantastico team, il quale continua a tenere monitorato lo stato di salute di ogni giocatore. So che ogni genitore, in questi momenti, vorrebbe essere col proprio figlio: la speranza è che tutto ritorni alla normalità il prima possibile. State a casa, è un momento difficile ma insieme riusciremo a venirne fuori“, ha concluso.