Coronavirus: Salsomaggiore, Santa Croce e il Bonfiglio verso lo spostamento ad agosto

L’emergenza Coronavirus sta costringendo ogni settore, dunque anche quello sportivo, a rivoluzionare i propri piani per i mesi futuri. L’International Tennis Federation, in comune accordo con la FederTennis, starebbe pensando di attuare una seconda cancellazione nel calendario dei tornei Juniores in programma in Italia: dopo aver reso noto l’annullamento del G2 di Firenze, pare imminente il medesimo provvedimento per il G2 di Prato che sarebbe dovuto cominciare il 5 maggio.

Per quanto concerne il G2 di Salsomaggiore Terme (in programma dal 27 aprile), il G1 di Santa Croce sull’Arno (in programma dall’11 maggio) e il Trofeo Bonfiglio (GA, in programma dal 18 maggio), è nell’aria l’ipotesi di uno spostamento “di massa” al mese di agosto con i tre tornei italiani che si inserirebbero nel calendario in tre settimane consecutive: in Emilia-Romagna si giocherebbe dal 10 agosto, in Toscana dal 17 e di conseguenza in Lombardia dal 24. Al momento, però, non sono pervenute conferme ufficiali né dagli organizzatori, né dagli organi competenti: ulteriori informazioni si avranno nelle prossime ore o, al massimo, nei prossimi giorni.