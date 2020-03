Gilles Cervara, allenatore di Medvedev dichiara: “Questa pausa influenzerà emotivamente molti giocatori”

Gilles Cervara, allenatore di Daniil Medvedev, ha parlato della questione coronavirus in un’intervista al quotidiano “L’Equipe”.

“Nei prossimi giorni prenderemo una decisione sul da farsi. a al momento io e Daniil non abbiamo un piano chiaro da seguire. Non pensiamo agli allenamenti sul campo, perché fino a quando le cose non torneranno ad essere normali non prenderemo nessun tipo di rischio.”

“Quando il tennis ritornerà, i giocatori che saranno riusciti ad adattarsi meglio a questa situazione partiranno avvantaggiati. Questa pausa influenzerà emotivamente molti giocatori. Vedremo come andranno le cose”.