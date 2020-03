Tennys Sandgren pensa che si ritorni a giocare a Giugno. Per lui non ci sarà il Roland Garros

Il tennista americano Tennys Sandgren ha confessato al New York Times che non sarebbe irragionevole che il circuito riprenda dalla stagione su erba: “Penso che l’ATP abbia preso la giusta decisione di fermare tutto il tennis per il bene di noi, delle nostre famiglie e dei nostri fan. Non sarei affatto sorpreso se si ritornasse a giocare per la stagione su erba “, ha detto il giocatore americano che in questo modo crede che il Roland Garros quest’anno non si disputi.