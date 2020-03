C’è anche un Gruppo WhatsApp della WTA

Kristie Ahn ha parlato del coinvolgimento delle giocatrici nella gestione della crisi del coronavirus.

L’americana ha sottolineato l’esistenza di una chat di WhatsApp del WTA Players Council, in cui tutti propongono costantemente idee per superare questo periodo senza competizioni e contribuire con delle proposte sul futuro del tennis e su come risolvere il problema. “Stiamo tutti cercando di fare del nostro meglio per trovare soluzioni”, ha dichiarato l’americana, attualmente n.96 della classifica WTA.