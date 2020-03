Andy Roddick sul Coronavirus: ” È intorno a noi. Restiamo a casa”

Andy Roddick, ex numero uno al mondo, è stata una delle personalità più forti del tennis nella lotta contro il covid-19. Il nordamericano ha fatto una rivelazione su Twitter, in cui ha approfittato di quasi tutti i messaggi per chiedere alle persone di rimanere a casa e non aumentare i rischi di diffusione della malattia che sta colpendo il mondo.

Dichiara Roddick: “Conosco personalmente persone che ce l’hanno. Ho anche un membro della famiglia che ce l’ha ma non può essere testato. Si è auto-messo in quarantena. Conosciamo molte persone che ce l’hanno e se sono solo 3.000 in totale sarebbe un’anomalia statistica. È intorno a noi. Restiamo a casa”.