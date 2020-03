Tsvetana Pironkova decide di ritornare in campo

Tsvetana Pironkova, ex numero 31 della classifica mondiale conosciuta dal grande pubblico per alcuni dei suoi grandi (inaspettati) risultati sull’erba (semifinale a Wimbledon nel 2010), ha rivelato in questo fine settimana la sua intenzione di tornare alle gare, dopo tre anni di assenza. La 32enne bulgara ha giocato la sua ultima partita a Wimbledon 2017, ma ora vuole tornare, dopo essere diventata madre nell’aprile 2018.

“Mi sono allenata intensamente per ricominciare a gareggiare. Non è stata una decisione facile, ma penso di poter ancora giocare ad un buon livello” ha dichiarato la bulgara.