Un Film sulla rivalità tra Roger Federer e Rafael Nadal?

“Non so se ci sarà mai un film su me e Rafa, ma se lo facessero, vorrei che mi interpretasse qualcuno come Leonardo Di Caprio, Matt Damon o James Bond” – aveva dichiarato lo svizzero parlando ai microfoni di Esquire su un possibile Film tra le due leggende.

L’ipotesi di una pellicola cinematografica incentrata sui due campionissimi dell’era moderna è recentemente emersa, nel tentativo di bissare il successo del film sulla rivalità tra Bjorn Borg e John McEnroe.