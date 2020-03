Il Roland Garros ed il suo svolgimento: La domanda di Forget….Sarebbe economicamente sostenibile un torneo a porte chiuse?

Il direttore del Roland Garros Guy Forget ha mostrato alcuni segnali di preoccupazione a causa della sospensione di sei settimane del circuito maggiore per colpa dell’epidemia di coronavirus.

Per l’ex tennista, la situazione potrebbe estendersi oltre la penultima settimana di aprile e mettere a rischio il secondo Grand Slam della stagione:

“Dovremo seguire le raccomandazioni del governo francese e degli operatori sanitari. Inevitabilmente, i tornei programmati per le prossime settimane verranno cancellati. Sarebbe problematico organizzare il Roland Garros a porte chiuse. Sarebbe economicamente sostenibile? Nel momento in cui si giocherà il Roland Garros, e c’è ancora del tempo, vedremo come sarà la situazione », ha detto.

“La cosa più importante è la salute dei tennisti e degli spettatori. Esploreremo tutte le opzioni possibili e valuteremo.”.