Coronavirus: “effetto Fortuna”, cancellati diversi tornei Futures ed ITF

Dopo la petizione partita da Claudio Fortuna allo scopo di invitare l’ITF a cancellare i prossimi tornei Futures ed ITF a causa dell’emergenza Coronavirus, il principale organo internazionale ha già preso alcuni provvedimenti, cancellando diversi eventi in programma la prossima settimana. Non si giocherà a Monastir ed Antalya, dove durante la stagione tennistica sono organizzati un’infinità di tornei, e nemmeno in Israele e Slovacchia, oltre ovviamente a Cina e Giappone.

Il calendario tennistico ha subito numerose variazioni anche per le settimane successive: l’ITF ha mantenuto invariati i provvedimenti decidendo di annullare tutti i tornei in programma tra Monastir ed Antalya nei mesi di marzo e aprile. In Tunisia e Turchia, dunque, si potrà riprendere a giocare solamente dal 4 maggio.

TORNEI FUTURES/ITF CANCELLATI (PROSSIMA SETTIMANA)

M15 Monastir (Tunisia) – Dal 16 marzo

W15 Monastir (Tunisia) – Dal 16 marzo

W15 Zhuhai (Cina) – Dal 16 marzo

M15 Trnava (Slovacchia) – Dal 16 marzo

M15 Antalya (Turchia) – Dal 16 marzo

W15 Antalya (Turchia) – Dal 16 marzo

W25 Kofu (Giappone) – Dal 16 marzo

M15 Kofu (Giappone) – Dal 16 marzo

M15 Herzlia (Israele) – Dal 16 marzo

W15 Herzlia (Israele) – Dal 16 marzo