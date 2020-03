Cancellato anche il torneo Masters 1000 e WTA Premier di Miami

Come era prevedibile è stato cancellato anche il torneo Masters 1000 di Miami ed il WTA Premier in programma tra due settimane.

Per l’emergenza coronavirus quindi non si giocherà la manifestazione per il diffondersi del virus anche negli Stati Uniti.

Con questa notizia, dunque, non si giocherà nel circuito maggiore Atp e Wta per tutto il mese di marzo.