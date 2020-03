Fabio Fognini parla dell’emergenza Coronavirus: “Le voci che arrivano non sono rassicuranti, c’è il forte rischio che possano saltare i tornei in Europa se l’emergenza non dovesse rientrare”

In una intervista alla Gazzetta dello Sport Fabio Fognini ha parlato della situazione che si potrebbe delineare nelle prossime settimane nel circuito maggiore.

“Le voci che arrivano non sono rassicuranti, c’è il forte rischio che possano saltare i tornei in Europa se l’emergenza non dovesse rientrare. E se non mi fanno andare a Montecarlo smetto di giocare a tennis. “

“Non posso dirlo io se ci saranno rischi di cancellazione di tornei. Nell’ambiente la preoccupazione è tanta e il rischio che l’epidemia si diffonda, pure Madrid, Roma, Parigi, chi lo sa a che punto sarà la diffusione del virus per allora? Basteranno le porte chiuse? Sono tutte domande a cui non sappiamo rispondere ma che ci mettono in allarme. Io per ora vivo alla giornata, vado avanti con gli allenamenti e la preparazione come se tutto fosse regolare, poi vedremo cosa succederà. A Indian Wells andrò con Alberto Giraudo, Barazzutti rimarrà in Italia“.