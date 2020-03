ATP-WTA: I nuovi provvedimenti per affrontare la minaccia Coronavirus

ATP e WTA hanno deciso congiuntamente di applicare a tutto il tennis professionistico dei provvedimenti in gran parte analoghi. Tra le varie misure, i giocatori non si daranno più la mano per entrare in campo, i raccattapalle indosseranno dei guanti e non toccheranno né asciugamani né bibite degli atleti durante gli incontri.

I tennisti dal canto loro sono invitati a non regalare ai tifosi teli, bandana o magliette usati, così come si chiede loro di non accettare penne o pennarelli, palline, t-shirt o altri oggetti da autografare.

“La salute e sicurezza di atleti, fan, staff e personale dei tornei sono fondamentali e, siccome l’epidemia di COVID-19 si sta espandendo, queste sono delle precauzioni di buon senso che dobbiamo prendere”, hanno indicato l’ATP e la WTA. Le misure resteranno in vigore per tutti i tornei in programma durante la primavera.