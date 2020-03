Challenger Nur-Sultan: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Challenger Nur-Sultan CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Safwat, Mohamed vs Bye

Lomakin, Grigoriy vs Ayap, Sagadat

Serdarusic, Nino vs Kavcic, Blaz

Bye vs (13) Griekspoor, Tallon

(9) Couacaud, Enzo vs Bye

Vrbensky, Michael vs Moraing, Mats

(WC) Tashbulatov, Dostanbek vs Kotov, Pavel

Bye vs (7) Popko, Dmitry

(4) Rodionov, Jurij vs Bye

(WC) Usipbekov, Bekzat vs Kamke, Tobias

Golubev, Andrey vs Durasovic, Viktor

Bye vs (16) Zapata Miralles, Bernabe

(12) Ferreira Silva, Frederico vs Bye

De Greef, Arthur vs Molcan, Alex

Machac, Tomas vs Karatsev, Aslan

Bye vs (5) Haase, Robin

Challenger Nur-Sultan CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(8) Van de Zandschulp, Botic vs Bye

(WC) Khabibulin, Timur vs Yang, Tsung-Hua

Nedovyesov, Aleksandr vs (WC) Maulenov, Timur

Bye vs (11) Safiullin, Roman

(14) Ymer, Elias vs Bye

Qualifier vs Basic, Mirza

Wu, Tung-Lin vs Klein, Lukas

Bye vs (3) Coppejans, Kimmer

(6) Torpegaard, Mikael vs Bye

Kravchuk, Konstantin vs Yevseyev, Denis

De Jong, Jesper vs Orlov, Vladyslav

Bye vs (10) Ramanathan, Ramkumar

(15) Marchenko, Illya vs Bye

Fayziev, Sanjar vs Qualifier

Zakharov, Alexey vs (WC) Ozernoy, Danil

Bye vs (2) Maden, Yannick