Will Smith interpreta Richard Williams nel film sulle “Sisters”

Sono apparse sul web le prime foto della stella di Hollywood Will Smith nei panni di Richard Williams, papà di Serena e Venus, strappate sul set del film che racconterà l’adolescenza delle campionesse americane. Il film, intitolato “King Richard” uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 25 novembre. Non sono trapelati molti dettagli, ma la trama dovrebbe essere focalizzata su papà Richard impegnato a crescere le figlie su di un campo da tennis con metodi non sempre ortodossi ed imponendo una ferrea disciplina. “Veniamo Compton, baby!” uno dei motti di papà Richard nei primi anni di carriera delle figlie, per sottolineare le difficoltà incontrate dalla famiglia per imporsi nel mondo dello sport partendo da uno dei quartieri più degradati e pericolosi della periferia di Los Angeles.

Saranno Saniyya Sjdney e Demi Singleton a interpretare due giovanissime Venus e Serena Williams, rispettivamente a 13 e 12 anni. In una ripresa appare sul set anche Jon Bernthal (star della serie “The Walking Dead”), che nel film interpreta il ruolo del coach delle William Rick Macci, con tanto di polo multicolore e baffi d’ordinanza.

Il regista del film è Reinaldo Marcus Green, mentre la sceneggiatura è di Zach Baylin, autore di varie pellicole di successo come “Effetti Collaterali”.

Il lungometraggio di prossima uscita continua la serie di film biografici sul tennis, dopo il successo dei recenti “Borg McEnroe” di Janus Metz e “Battle of the Sexes” sull’incontro sportivo fra i campioni mondiali Billie Jean King e Bobby Riggs.

Marco Mazzoni