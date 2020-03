Thiem entra nell’esclusivo club dei “n.3” (di Marco Mazzoni)

Il movimento di classifica più interessante di questa settimana è senza dubbio il best ranking di Dominic Thiem, per la prima volta al n.3 del ranking ATP. L’austriaco ha approfittato dell’infortunio di Federer e del -500 punti subito dallo svizzero per la perdita dei punti di Dubai 2019, salendo sul podio del tennis maschile.

Questo dato è tutt’altro che irrilevante. Thiem diventa il decimo tennista capace di inserirsi tra i primi tre giocatori al mondo nell’epoca d’oro dei “Big3”, scalzando di fatto uno di essi.

Possiamo fissare una data certa per l’inizio di questa epopea irripetibile: il 9 luglio 2007, con Djokovic che sorpassa Roddick e Davydenko e tocca il proprio best ranking alle spalle di Roger Federer e Rafa Nadal. Quel lunedì inizia l’era dei big 3: Federer Nadal e Djokovic domineranno il vertice del tennis mondiale scambiandosi più volte le prime tre posizioni. Da allora, almeno due di loro tre sono stati sempre nei primi due posti, con l’unica eccezione di Andy Murray, capace di diventare n.1 e n.2 in alcuni periodi.

Tutti gli altri tennisti sono rimasti dietro, mediamente dal n.4 in giù, con punte al numero 3, best ranking per altri 9 tennisti ma incapaci (dal luglio 2007) di andare oltre alla terza posizione e scalzare un altro dei “Big3”.

Questa è la lista dei tennisti capaci di raggiungere la top 3 del ranking ATP da quel 9 luglio, un club assai ristretto e altamente qualificato, a cui si è aggiunto questa settimana Dominic Thiem:

Andy Roddick (tornato n.3 il 06/08/2007 per una settimana, ex n.1 ma ben prima dell’epoca di Roger, Rafael e Novak)

Andy Murray (n.1 il 07/11/2016)

David Ferrer (n.3 il 08/07/2013)

Stan Wawrinka (n.3 il 27/1/2014)

Milos Raonic (n.3 il 21/11/2016)

Alexander Zverev (n.3 06/11/2017)

Grigor Dimitrov (n.3 20/11/2017)

Marin Cilic (n.3 il 29/01/2018)

Juan Martin Del Potro (n.3 il 13/08/2018)

Dominic Thiem (n.3 il 02/03/2020)

Con Federer fermo ai box fino al ritorno dei tornei su erba in estate, Thiem dovrà guardarsi dall’ascesa di Medvedev (brutto inizio di 2020) e Tsitsipas per difendere la terza posizione, iniziando dai 1000 punti in scadenza ad Indian Wells. La seconda posizione di Nadal sembra ancora molto lontana per lui, anche per l’ottima forma dimostrata dall’iberico ad Acapulco.

Marco Mazzoni