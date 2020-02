Challenger Monterrey: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri presenti

Challenger Monterrey CH | Cemento | $108.320 – Parte Alta

(1/WC) Mannarino, Adrian vs Bye

Altmaier, Daniel vs Bourchier, Harry

Etcheverry, Tomas Martin vs King, Evan

Bye vs (14) Polansky, Peter

(10) Diez, Steven vs Bye

Smith, John-Patrick vs (WC) Cossu, Milledge

Moroni, Gian Marco vs Purcell, Max

Bye vs (8) Gaio, Federico

(3) Andujar, Pablo vs Bye

Descotte, Matias Franco vs Young, Donald

Qualifier vs Velotti, Agustin

Bye vs (13) Harris, Andrew

(11) Troicki, Viktor vs Bye

Blanch, Ulises vs Qualifier

Ward, James vs Blancaneaux, Geoffrey

Bye vs (7) Lorenzi, Paolo

Challenger Monterrey CH | Cemento | $108.320 – Parte Bassa

(6) Jung, Jason vs Bye

Gutierrez, Oscar Jose vs Altamirano, Collin

Luz, Orlando vs Eubanks, Christopher

Bye vs (9) Giustino, Lorenzo

(16) Escobedo, Ernesto vs Bye

Ficovich, Juan Pablo vs Kubler, Jason

(WC) Mochizuki, Shintaro vs (WC) Hernandez, Juan Alejandro

Bye vs (4) Berankis, Ricardas

(5) Coria, Federico vs Bye

Mejia, Nicolas vs Clezar, Guilherme

King, Kevin vs Oliveira, Goncalo

Bye vs (12) Schnur, Brayden

(15) Tomic, Bernard vs Bye

(WC) Patiño, Luis vs Menendez-Maceiras, Adrian

Lenz, Julian vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (2) Lopez, Feliciano