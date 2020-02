ATP Dubai: Novak Djokovic batte Tstsipas in due set. Il serbo non perde da 18 incontri (Video)

Sono bastati due set a Novak Djokovic (ATP 1) per conquistare per la quinta volta in carriera il torneo di Dubai e continuare così la striscia di successi in questo 2020. Il serbo, che ha dovuto salvare tre match point contro Gaël Monfils (9) in semifinale, ha sconfitto Stefanos Tsitsipas (6) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1h17′.

Nole, imbattuto per 18 incontri consecutivi, ha allungato all’ottavo game nel primo set dopo aver cancellato una palla break nel quinto, mentre nella seconda frazione ha strappato il servizio al greco nel 9o gioco per poi chiudere con autorità al primo match point.

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.794.840 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. John Peers / Michael Venus vs [4] Raven Klaasen / Oliver Marach



ATP Dubai John Peers / Michael Venus John Peers / Michael Venus 6 6 Raven Klaasen / Oliver Marach [4] Raven Klaasen / Oliver Marach [4] 3 2 Vincitori: PEERS / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Peers / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 R. Klaasen / Marach 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 J. Peers / Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 J. Peers / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Klaasen / Marach 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Peers / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Klaasen / Marach 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Peers / Venus 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 R. Klaasen / Marach 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Peers / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 4-2 → 5-2 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Peers / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Klaasen / Marach 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 J. Peers / Venus 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 R. Klaasen / Marach 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Novak Djokovic vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 16:00)