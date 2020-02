WTA Monterrey: Il Tabellone di Qualificazione. Ben cinque azzurre al via

WTA Monterrey International | Cemento | $275.000

(1) Paolini, Jasmine vs Kucova, Kristina

(WC) Zacarias, Marcela vs (9) Govortsova, Olga

(2) Voegele, Stefanie vs Errani, Sara

Jakupovic, Dalila vs (10) Trevisan, Martina

(3) Inglis, Maddison vs Arruabarrena, Lara

(WC) Sánchez, Ana Sofia vs (8) Dolehide, Caroline

(4) Cabrera, Lizette vs Schmiedlova, Anna Karolina

(WC) Zarazua, Renata vs (7) Flink, Varvara

(5) Juvan, Kaja vs Podoroska, Nadia

Seguel, Daniela vs (12) Cocciaretto, Elisabetta

(6) Sharma, Astra vs (WC) Guadiana Campos, Ana Karen

Fernandez, Leylah vs (11) Gatto-Monticone, Giulia

Estadio GNP Seguros – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Marcela Zacarias vs [9] Olga Govortsova

2. [2] Stefanie Voegele vs Sara Errani

3. [WC] Renata Zarazua vs [7] Varvara Flink (non prima ore: 23:00)

Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jasmine Paolini vs Kristina Kucova

2. [3] Maddison Inglis vs Lara Arruabarrena

3. [6] Astra Sharma vs [WC] Ana Karen Guadiana Campos (non prima ore: 23:00)

Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Kaja Juvan vs Nadia Podoroska

2. Dalila Jakupovic vs [10] Martina Trevisan

3. Leylah Fernandez vs [11] Giulia Gatto-Monticone (non prima ore: 23:00)

Cancha 4 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniela Seguel vs [12] Elisabetta Cocciaretto

2. [4] Lizette Cabrera vs Anna Karolina Schmiedlova

3. [WC] Ana Sofia Sánchez vs [8] Caroline Dolehide (non prima ore: 23:00)