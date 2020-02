Notizie dal Mondo: Matteo Berrettini ritorna ad Indian Wells. Australia nei guai in Davis. Rafael Nadal gioca senza pensare al Ranking. La delusione di A. Zverev. Per Wilander Nadal supererà Federer nel numero di Slam

Matteo Berrettini ritornerà in campo nel torneo Masters 1000 di Indian Wells che inizierà tra 10 giorni.

Vincenzo Santopadre, coach dell’azzurro, fa il punto della situazione in vista di una stagione dalle grandi attese: “Matteo purtroppo salterà il match di Davis, ma rientrerà a Indian Wells a metà marzo. Con la consapevolezza che nel 2019 ha compiuto un salto triplo e deve darsi il tempo per crescere ancora” .

Nick Kyrgios (infortunio al polso) e Alex de Minaur (infortunio addominale) non giocheranno la partita di Coppa Davis tra Australia e Brasile ad Adelaide la prossima settimana.

ha parlato della gente di Acapulco e della situazione ranking: “mi sento molto amato in America Latina, qui condividiamo la lingua e tante altre cose. Darò il massimo impegno.A questo punto della carriera non posso considerarlo un obiettivo la prima posizione mondiale.Sono in una fase dove il mio obiettivo è estendere il più a lungo possibile la mia carriera e quindi avrò un calendario conservativo, giocherò solo nei luoghi che mi rendono felice e dove mi sentirò più competitivo”.

Alexander Zverev ha parlato della sua prematura uscita di scena dal torneo di Acapulco per mano dell’americano Paul.

“La mia prestazione al servizio non è stata accettabile. È difficile ottenere cose positive quando un colpo ti penalizza così tanto come è accaduto nel match contro Paul.

Quando giochi così male è davvero deprimente e in questo stato chiunque può battermi” In questi Ottavi di Finale, qui in Messico, Zverev ha commesso ben 9 doppi falli con solo il 54 % di prime palle al servizio.

Il cinque di Richard Gasquet a Gael Monfils nel match dei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai.

“Penso che se Nadal avrà l’opportunità di raggiungere il campione svizzero nel numero di Slam non se la farà sfuggire.

Penso che Rafa sia troppo intelligente, è un giocatore troppo bravo per giocare se non pensa di poter vincere e se pensa di poter vincere significa che è fisicamente pronto per arrivare fino in fondo.

Quindi penso che Rafael Nadal vincerà un Grande Slam quest’anno, ma non sono sicuro che possa rimanere il numero uno al mondo. Gli impegni della stagione sono tanti e considerando la nuova competizione dell’ Atp Cup ho paura che avrà bisogno di riposarsi e la sua classifica potrebbe risentirne.

Ma non credo stia giocando per la classifica. Penso stia giocando per vincere un torneo dello Slam e se funziona, allora sì, vorrebbe essere anche il numero uno, ma penso che stia cercando di superare Federer e lo farà sicuramente ” .