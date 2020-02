Coppa Davis, Italia-Corea del Sud: a Cagliari si giocherà a porte aperte. Parla Binaghi

Manca poco più di una settimana all’inizio dell’incontro di Qualificazione alle Davis Cup Finals 2020 tra Italia e Corea del Sud, che si affronteranno al Tennis Club Cagliari tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il Presidente della FederTennis Angelo Binaghi ha chiarito che, nonostante i numerosi casi di Coronavirus, la sfida sarà disputata a porte aperte: “Il Governo coreano ci ha contattati per capire se faremo entrare in Sardegna i giocatori e lo staff. Prenderemo tutte le precauzioni possibili: il mare, in questo senso, è una protezione e non un ostacolo. Se avessimo scelto Torino avremmo dovuto giocare a porte chiuse, invece a Cagliari avremo il pubblico e sarà uno spot per la nostra terra in un momento così delicato e problematico. Italia e Corea del Sud sono paesi coinvolti nel problema del virus e questo ci dà una mano, perché sono gli stati non interessati da vicino a questo problema ad avere paura che gli atleti non possano rientrare a casa. In Sardegna abbiamo una tradizione positiva sia con la nazionale maschile che femminile, abbiamo avuto un grande riscontro dalla biglietteria e abbiamo sfiorato il record storico con gli abbonamenti: su questo ha influito l’allerta generale dovuta al Coronavirus“.