ATP Santiago: I risultati con il dettaglio del Day 2 (Live). Salvatore Caruso al secondo turno. In campo Lorenzi (Live)

ATP Santiago 250 | Terra | $604.010 – 1° Turno

Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [8] Thiago Monteiro vs Leonardo Mayer



ATP Santiago Thiago Monteiro [8] Thiago Monteiro [8] 6 6 6 Leonardo Mayer Leonardo Mayer 7 3 4 Vincitore: T. MONTEIRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Monteiro 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Mayer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 L. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Mayer 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Monteiro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 6-6 → 6-7 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 T. Monteiro 15-0 3-4 → 4-4 L. Mayer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [7] Federico Delbonis vs [Q] Martin Klizan



ATP Santiago Federico Delbonis [7] Federico Delbonis [7] 6 7 Martin Klizan Martin Klizan 1 6 Vincitore: F. DELBONIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Delbonis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 2-2 M. Klizan 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Delbonis 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Federico Coria vs [5] Juan Ignacio Londero (non prima ore: 21:00)



ATP Santiago Federico Coria Federico Coria 4 2 Juan Ignacio Londero [5] Juan Ignacio Londero [5] 6 6 Vincitore: J. LONDERO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Coria 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-3 → 1-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 J. Ignacio Londero 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 F. Coria 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 F. Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

4. Paolo Lorenzi vs [WC] Alejandro Tabilo (non prima ore: 00:30)



ATP Santiago Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 0 3 4 Alejandro Tabilo • Alejandro Tabilo 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Tabilo 4-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Andrej Martin vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP Santiago Andrej Martin Andrej Martin 6 6 3 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 2 7 6 Vincitore: A. DAVIDOVICH FOKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Martin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Martin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 A. Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Martin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-2 → 6-2 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Martin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Martin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Jozef Kovalik vs Salvatore Caruso



ATP Santiago Jozef Kovalik Jozef Kovalik 2 3 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 6 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Kovalik 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Kovalik 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Filip Horansky vs [LL] Juan Pablo Varillas



ATP Santiago Filip Horansky Filip Horansky 4 2 Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 6 6 Vincitore: J. VARILLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Horansky 15-0 30-0 40-15 0-4 → 1-4 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Horansky 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Horansky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Horansky 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Renzo Olivo vs Pedro Sousa



ATP Santiago Renzo Olivo Renzo Olivo 4 6 6 Pedro Sousa Pedro Sousa 6 3 4 Vincitore: R. OLIVO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Sousa 15-15 df 15-30 15-40 3-4 → 4-4 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Olivo 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop vs Hugo Dellien / Andre Goransson



ATP Santiago Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop Marcelo Demoliner / Matwe Middelkoop 5 6 10 Hugo Dellien / Andre Goransson Hugo Dellien / Andre Goransson 7 3 8 Vincitori: DEMOLINER / MIDDELKOOP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 M. Demoliner / Middelkoop 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Dellien / Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Dellien / Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Dellien / Goransson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Dellien / Goransson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Dellien / Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 H. Dellien / Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Dellien / Goransson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 H. Dellien / Goransson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Dellien / Goransson 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Demoliner / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 H. Dellien / Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Demoliner / Middelkoop 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Gonzalo Lama / Thiago Seyboth Wild vs Roberto Carballes Baena / Alejandro Davidovich Fokina



ATP Santiago Gonzalo Lama / Thiago Seyboth Wild Gonzalo Lama / Thiago Seyboth Wild 4 5 Roberto Carballes Baena / Alejandro Davidovich Fokina Roberto Carballes Baena / Alejandro Davidovich Fokina 6 7 Vincitori: CARBALLES BAENA / DAVIDOVICH FOKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 5-7 G. Lama / Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Lama / Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Lama / Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Lama / Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Lama / Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Lama / Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 G. Lama / Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Lama / Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Lama / Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Lama / Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena / Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Lama / Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Divij Sharan / Artem Sitak vs Thiago Monteiro / Fernando Romboli