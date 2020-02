Ranking Maschile Under 18: Luciano Darderi 8°, sono nove gli azzurri in Top-100

Sono nove i giocatori italiani inseriti tra i primi cento giocatori del mondo nel ranking Under 18. Il numero uno azzurro è Luciano Darderi che, grazie ad uno straordinario inizio di stagione, ha scalato tantissime posizioni, portandosi in Top-10 e più precisamente in ottava posizione; alle sue spalle troviamo Flavio Cobolli, sceso di due posti dopo l’ultimo aggiornamento di lunedì 24 febbraio ed attualmente 19°. Più distanziati, e racchiusi nel giro di pochi punti, Vincent Ruggeri, Nardi, Gigante, Malgaroli, Maestrelli, Rottoli e Gramaticopolo. Il primo italiano fuori dalla Top-100 è Alberto Orso, attuale n.157.

Ben nove dei primi dieci italiani in classifica mondiale sono nati nel 2002 e, dunque, si ritrovano all’ultimo anno di attività giovanile. Per quanto concerne i nati nel 2003, il primo è Luca Nardi (51), seguito a notevole distanza da Giorgio Tabacco (316). Ancora più lontani, invece, Perego, Bagnolini e Tramontin.

TOP-10 ITALIANI:

8. Luciano Darderi (2002) – 1393.75

19. Flavio Cobolli (2002) – 1011.25

47. Samuel Vincent Ruggeri (2002) – 648.75

51. Luca Nardi (2003) – 626.25

55. Matteo Gigante (2002) – 605.25

56. Leonardo Malgaroli (2002) – 591.25

68. Francesco Maestrelli (2002) – 553.75

74. Lorenzo Rottoli (2002) – 530

96. Biagio Gramaticopolo (2002) – 453.75

157. Alberto Orso (2002) – 300.25

TOP-5 ITALIANI (2003):

51. Luca Nardi (2003) – 626.25

316. Giorgio Tabacco (2003) – 148

475. Giulio Perego (2003) – 89.5

510. Daniel Bagnolini (2003) – 82

620. Alessio Tramontin (2003) – 63.75