Coronavirus: marzo e aprile senza tornei ITF in Cina. In “forse” gli eventi di maggio

L’International Tennis Federation (ITF) sta prendendo decisioni importanti in questi giorni al fine di tutelare la salute dei numerosi tennisti che, settimanalmente, viaggiano nel mondo per disputare tornei del circuito “minore”. L’organo competente ha infatti deciso di cancellare, a causa del Coronavirus, tutti i tornei Futures ed ITF in programma in Cina nei mesi di marzo e aprile: al momento, l’ITF ha deciso di confermare gli eventi in calendario per il mese di maggio (tre tornei maschili, quattro femminili) in attesa di capire gli sviluppi di questa epidemia che, col passare dei giorni, sta condizionando sempre più il mondo dello sport. Molto probabilmente, però, saranno annullati anche i tornei in programma a maggio.

CIRCUITO MASCHILE – TORNEI CANCELLATI

M15 Tianjin (Cina) – Dal 17 febbraio

M15 Tianjin (Cina) – Dal 24 febbraio

M15 Wuhan (Cina) – Dal 27 aprile

CIRCUITO MASCHILE – TORNEI CONFERMATI

M25 Kunshan (Cina) – Dal 4 maggio

M25 Luan (Cina) – Dall’11 maggio

M25 Luzhou (Cina) – Dal 25 maggio

CIRCUITO FEMMINILE – TORNEI CANCELLATI

W15 Xiamen (Cina) – Dal 2 marzo

W60 Shenzhen (Cina) – Dal 9 marzo

W15 Zhuhai (Cina) – Dal 16 marzo

W60 Wuhan (Cina) – Dal 20 aprile

CIRCUITO FEMMINILE – TORNEI CONFERMATI

W60 Luan (Cina) – Dal 4 maggio

W25 Kunshan (Cina) – Dall’11 maggio

W60 Zhengzhou (Cina) – Dal 18 maggio

W60 Luzhou (Cina) – Dal 25 maggio