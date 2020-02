Coronavirus: la Cina rinuncia alla sfida di Coppa Davis contro la Romania

Nel weekend del 6-7 marzo 2020 si sarebbero dovuti svolgere ben dodici incontri valevoli per i Play-Off del World Group I di Coppa Davis. In realtà, però, uno di questi non si giocherà a causa dell’allarme Coronavirus che sta avendo sempre più ripercussioni anche nel mondo dello sport: la nazionale cinese, che sarebbe dovuta essere impegnata alla Sala Polivalenta Piatra Neamt di Piatra Neamt contro la Romania, ha infatti comunicato agli organizzatori di non poter prendere parte all’evento perché impossibilitata ad effettuare il trasferimento verso l’Europa.

Di conseguenza, la compagine rumena vince per ritiro e si garantisce un posto nel World Group I: il prossimo appuntamento ufficiale di Marius Copil e compagni, dunque, “slitta” al mese di settembre.