Fabio Fognini ed il suo debutto a Dubai: ” Vengo da un infortunio e quindi spero di essere pronto per la mia prima partita”

Fabio Fognini sarà in campo tra qualche ora nel torneo ATP 500 di Dubai.

Dichiara l’azzurro: “È la mia prima volta qui, sono felice. Le condizioni per giocare mi sembrano davvero buone.

Se devo essere sincero, sto ancora lavorando sul mio tennis. Vengo da un infortunio e quindi spero di essere pronto per la mia prima partita. Per ora sta andando tutto bene”.

“Nell’ultimo torneo a cui ho partecipato faceva molto freddo, era indoor. Ho deciso di partecipare al torneo di Dubai due giorni fa, ed è qui che ho ripreso a giocare all’aperto. Le condizioni sono leggermente diverse ma le palle sono le stesse dell’Asutralia.

Le temperature sono molto calde, clima umido e si suda tanto. Sono un po’ triste per il livello di gioco che ho tenuto questo mese, mi sono infortunato proprio quando stavo iniziando a sentirmi a mio agio. Ho dovuto ritirarmi da due tornei che erano davvero importanti per me.

Ora sono qui senza aspettative dopo più di dieci giorni di inattività. Ho un problema alle gambe, non è una cosa semplice, ma cercherò di essere pronto per il primo match”.