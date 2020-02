Il “tennista perfetto” secondo Rafa Nadal

Rafael Nadal è la stella indiscussa dell'”Abierto Mexicano de Tenis”, al via oggi ad Acapulco presso il bellissimo complesso “Princess Mundo Imperial”, hotel inserito tra le 500 migliori strutture alberghiere al mondo. L’iberico ha vinto due edizioni del torneo: nel 2005, uno dei suoi primissimi successi, e nel 2013, ultima volta su terra battuta per l’evento messicano, passato al cemento nel 2014. Nadal raggiunse la finale anche nel 2017, sconfitto a sorpresa dalla potenza e servizio dell’americano Sam Querrey. L’anno scorso fu sconfitto da Nick Kyrgios in un match spettacolare e rocambolesco, con il talento aussie capace di annullare match point e superare il fortissimo rivale, arrivando a vincere il titolo in finale su Sasha Zverev.

Nadal vanta un record di 15 vittorie e solo 2 sconfitte ad Acapulco, raggiungendo la finale o vincendo il torneo in tre delle sue quattro apparizioni nella baia affacciata sul Pacifico. Nell’edizione 2020, Rafa andrà a caccia del primo titolo dell’anno, che lo porterebbe al 17esimo anno di fila con almeno un successo sul tour ATP.

Arrivato in città per prepararsi al torneo, Nadal ha risposto a molte curiosità dei media locali, tra cui una domanda curiosa su quello che sarebbe, a suo avvio, il tennista perfetto con i migliori colpi sul circuito. Ecco la risposta di Rafa: “Avrebbe il servizio di Ivo Karlovic, imprendibile; il dritto di Roger Federer, il migliore, mentre il rovescio sarebbe quello di Novak Djokovic. Avrebbe inoltre la velocità in campo di Gael Monfils e la condizione fisica di Dominic Thiem. Io? Avrebbe il mio cuore, il mio spirito combattivo. Non mi piace perdere”.

Marco Mazzoni