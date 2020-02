Gianluca Mager e la sua settimana da sogno: “È stata una settimana incredibile”

Gianluca Mager è stata una delle grandi storie della settimana di Rio de Janeiro. All’età di 25 anni, il tennista di Sanremo è entrato direttamente nella top 80 mondiale dopo non essere mai entrato in carriera tra i primi cento giocatori del mondo.

“È stata una settimana incredibile, davvero incredibile per me. Battere il n.4 del mondo, giocare una finale in un torneo ATP 500, è stato davvero una settimana da sogno ”, ha confessato l’azzurro.

Mager è ancora incredulo di essere entrato nei top 100: “Non posso credere di essere tra i primi 100 giocatori del mondo, onestamente.”.