Settimana da ricordare per Gianluca Mager. L’azzurro gioca un ottimo incontro con Garin ma alla fine deve arrendersi in finale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro (con il video della finale)

Mager sconfitto in finale

Settimana da ricordare per Gianluca Mager sconfitto questa sera nella finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni si è arreso a Cristian Garin classe 1996 e n.25 del mondo con il risultato di 76 (3) 75 dopo 1 ora e 34 minuti di partita.

Mager nella finale di questa sera ha giocato un bel match ma è mancato nei momenti importanti cosa normalissima dato che si trattava della sua prima finale ATP in carriera.

Da domani Gianluca sarà best ranking al n.76 ATP.

Nel primo set l’azzurro sotto per 1 a 3, recuperava il break nel sesto gioco.

Sul 4 a 3, 15-40, Mager mancava due palle break che l’avrebbero mandato a servire per la frazione.

Si andava al tiebreak e qui la maggiore esperienza di Garin prendeva il sopravvento, con Garin portava sul 5 a 2, prima di chiudere la frazione, con un ace sulla palla set, per 7 punti a 3.

Nel secondo set Gianluca avanti per 5 a 3, mancava l’appuntamento con il set quando sul 5 a 4 ha ceduto a 15 il turno di battuta.

Da quel momento il cileno mettea a segno un parziale di 16 punti a 3 (dal 3 a 5), conquistando la partita per 7 a 5.

La partita punto per punto