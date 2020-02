ATP Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio delle Semifinali e Finali. Gianluca Mager è in finale

Gianluca Mager ha conquistato la finale del Rio Open, torneo ATP 500 in svolgimento sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro. Dopo l’impresa messa a segno nei quarti ai danni di Dominic Thiem, numero 4 del mondo e primo favorito del torneo, l’azzurro, numero 128 del ranking mondiale (già sicuro di salire al 76, addirittura al 56 in caso di vittoria) proveniente dalle qualificazioni, ha battuto in semifinale l’ungherese Attila Balazs, 106 Atp, ripescato come lucky loser dopo che al turno di qualificazione aveva perso proprio dal ligure.

Mager si è imposto 7-6, 4-6, 7-6 in un match interrotto sabato sera a causa della pioggia: al termine non è riuscito a trattenere le lacrime dalla felicità. L’azzurro si giocherà il primo titolo ATP della carriera contro il cileno Christian Garin, numero 25 della classifica mondiale e terza testa di serie.

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.759.905 – Semifinali e Finali

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Thiago Monteiro vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Rio de Janeiro Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Thiago Monteiro Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Thiago Monteiro 6 4 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] 7 6 Vincitori: GRANOLLERS / ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 1-0 → 2-0 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* ace 6*-7 6-6 → 6-7 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Meligeni Rodrigues Alves / Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [3] Cristian Garin vs [5] Borna Coric (non prima ore: 17:00)



ATP Rio de Janeiro Cristian Garin [3] Cristian Garin [3] 6 7 Borna Coric [5] Borna Coric [5] 4 5 Vincitore: C. GARIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Coric 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Garin 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Garin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Garin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [Q] Salvatore Caruso / Federico Gaio (non prima ore: 19:00)



ATP Rio de Janeiro Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] 6 5 10 Salvatore Caruso / Federico Gaio Salvatore Caruso / Federico Gaio 4 7 7 Vincitori: GRANOLLERS / ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 M. Granollers / Zeballos 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Caruso / Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-5 → 5-6 S. Caruso / Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 4-4 → 5-4 S. Caruso / Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Caruso / Gaio 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 2-2 → 3-2 S. Caruso / Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Caruso / Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Caruso / Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-4 → 6-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 S. Caruso / Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 S. Caruso / Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Caruso / Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 S. Caruso / Gaio 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [Q] Gianluca Mager vs [3] Cristian Garin (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Rio de Janeiro Salvatore Caruso / Federico Gaio Salvatore Caruso / Federico Gaio 6 3 10 Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] 3 6 4 Vincitori: CARUSO / GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 L. Kubot / Melo 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 3-8 3-9 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Caruso / Gaio 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 S. Caruso / Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Caruso / Gaio 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 S. Caruso / Gaio 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 df 0-1 → 0-2 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Caruso / Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Caruso / Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Caruso / Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Kubot / Melo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 3-1 S. Caruso / Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Caruso / Gaio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [Q] Salvatore Caruso/ Federico Gaiovs [2] Lukasz Kubot/ Marcelo Melo

2. [Q] Gianluca Mager vs [LL] Attila Balazs (non prima ore: 17:00)