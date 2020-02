ATP Acapulco: Il Tabellone Principale. Rafael Nadal guida il seeding

ATP Acapulco 500 | Cemento | $1.845.265

(1) Nadal, Rafael vs Andujar, Pablo

de Minaur, Alex vs Kecmanovic, Miomir

Opelka, Reilly vs Kwon, Soonwoo

Johnson, Steve vs (8) Lajovic, Dusan

(3) Wawrinka, Stan vs Tiafoe, Frances

Albot, Radu vs (SE) Martinez, Pedro

(WC) Norrie, Cameron vs Mannarino, Adrian

Qualifier vs (7) Dimitrov, Grigor

(6) Kyrgios, Nick vs Humbert, Ugo

Fritz, Taylor vs Millman, John

Edmund, Kyle vs Lopez, Feliciano

Qualifier vs (4) Auger-Aliassime, Felix

(5) Isner, John vs (WC) Zverev, Mischa

Qualifier vs (WC) Lopez Villasenor, Gerardo

Qualifier vs (PR) McDonald, Mackenzie

Thompson, Jordan vs (2) Zverev, Alexander