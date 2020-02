Challenger Pau: Il Main Draw. Tre azzurri ai nastri di partenza

Challenger Pau CH | Indoor | e92.040 – Parte Alta

(1) Vesely, Jiri vs Bye

Bourgue, Mathias vs Galovic, Viktor

Qualifier vs Baldi, Filippo

Bye vs (13) Lestienne, Constant

(9) Haase, Robin vs Bye

(WC) Roumane, Rayane vs (WC) Mayot, Harold

Karatsev, Aslan vs Gaston, Hugo

Bye vs (5) Maden, Yannick

(3) Nagal, Sumit vs Bye

Karlovskiy, Evgeny vs Grenier, Hugo

Moraing, Mats vs Wu, Tung-Lin

Bye vs (16) Couacaud, Enzo

(10) Janvier, Maxime vs Bye

Kolar, Zdenek vs (WC) Janowicz, Jerzy

(PR) Kavcic, Blaz vs Gojo, Borna

Bye vs (7) Giustino, Lorenzo

Challenger Pau CH | Indoor | e92.040 – Parte Bassa

(6) Stakhovsky, Sergiy vs Bye

Kuhn, Nicola vs Gabashvili, Teymuraz

Marchenko, Illya vs Bachinger, Matthias

Bye vs (11) Trungelliti, Marco

(14) Benchetrit, Elliot vs Bye

(WC) Bonzi, Benjamin vs Qualifier

Kotov, Pavel vs Lamasine, Tristan

Bye vs (4) Hoang, Antoine

(8) Lacko, Lukas vs Bye

(PR) De Greef, Arthur vs Mukund, Sasikumar

Viola, Matteo vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (12) Halys, Quentin

(15) Van de Zandschulp, Botic vs Bye

Moriya, Hiroki vs Molcan, Alex

(WC) Borg, Leo vs Gulbis, Ernests

Bye vs (2) Gombos, Norbert