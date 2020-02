WTA Doha: Il Tabellone Principale. La Barty guida il seeding

(1) Barty, Ashleigh vs Bye

Qualifier vs Shvedova, Yaroslava

Van Uytvanck, Alison vs Hercog, Polona

(WC) Cirstea, Sorana vs (14) Rybakina, Elena

(11) Muguruza, Garbiñe vs Qualifier

Qualifier vs Tomljanovic, Ajla

Yastremska, Dayana vs Qualifier

Bye vs (6) Kenin, Sofia

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Qualifier vs Garcia, Caroline

(WC) Jabeur, Ons vs Qualifier

Brady, Jennifer vs (13) Riske, Alison

(10) Martic, Petra vs Strycova, Barbora

Ostapenko, Jelena vs Qualifier

Zhang, Shuai vs Suárez Navarro, Carla

Bye vs (8) Kvitova, Petra

(5) Svitolina, Elina vs Bye

Anisimova, Amanda vs Alexandrova, Ekaterina

Kuznetsova, Svetlana vs (WC) Buyukakcay, Cagla

Swiatek, Iga vs (9) Sabalenka, Aryna

(16) Mertens, Elise vs Wang, Qiang

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Putintseva, Yulia

Mladenovic, Kristina vs Kudermetova, Veronika

Bye vs (4) Bencic, Belinda

(7) Bertens, Kiki vs Bye

Muchova, Karolina vs Linette, Magda

Hsieh, Su-Wei vs (WC) Zvonareva, Vera

Zheng, Saisai vs (12) Vondrousova, Marketa

(15) Sakkari, Maria vs Goerges, Julia

Qualifier vs Vekic, Donna

Kontaveit, Anett vs Sevastova, Anastasija

Bye vs (2) Halep, Simona