Jack Sock vince e si commuove

Grande emozione sul volto di Jack Sock che dopo più di un anno è tornato al successo in un torneo ATP. L’ultima vittoria, senza contare quella contro Fognini durante la Laver Cup 2019, era datata primo novembre 2018 al Masters 1000 di Bercy. A causa di un infortunio ad un pollice, che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi nel 2019, ha giocato poche partite ed è uscito dal ranking ATP.

L’americano ha superato il primo turno al Delray Beach Open in Florida battendo Radu Albot, numero 51 del ranking e campione in carica. L’ex numero 8 al mondo ha già trionfato al torneo statunitense nel 2017, quando in finale sconfisse per abbandono Milos Raonic (37).