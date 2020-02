ATP Delray Beach: Il Main Draw. Andreas Seppi pesca Milos Raonic

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $602.935

(1) Kyrgios, Nick vs Paul, Tommy

Sandgren, Tennys vs Tiafoe, Frances

Kecmanovic, Miomir vs Thompson, Jordan

Edmund, Kyle vs (6) Humbert, Ugo

(3) Fritz, Taylor vs Qualifier/Special Exempt

Vesely, Jiri vs (WC) Nakashima, Brandon

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Nishioka, Yoshihito vs (5) Millman, John

(7) Mannarino, Adrian vs Kwon, Soonwoo

(WC) Harrison, Ryan vs Dzumhur, Damir

(PR) McDonald, Mackenzie vs Uchiyama, Yasutaka

Qualifier/Special Exempt vs (4) Opelka, Reilly

(8) Albot, Radu vs (WC) Sock, Jack

Laaksonen, Henri vs Johnson, Steve

(PR) Stebe, Cedrik-Marcel vs Qualifier/Special Exempt

Seppi, Andreas vs (2) Raonic, Milos