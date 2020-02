Anche Kafelnikov scommette su Sinner, “Top10 entro la fine dell’anno”

Molti ex campioni, giocatori in attività ed addetti ai lavori hanno puntato sul talento di Jannik Sinner come futura stella del firmamento tennistico internazionale. Adesso arriva anche l’investitura di Evgenij Kafelnikov, ex n.1 russo vincitore di Roland Garros e Australian Open.

Ieri Kafelnikov ha scritto sul proprio profilo twitter un post inequivocabile: “Sto guardando il match di Jannik Sinner oggi, credo fortemente che per la prima volta quest’anno, dopo 30 anni, possiamo avere un 19enne capace di terminare la stagione dentro la top10”.

Il commento di Evgenij in realtà è stato un po’ frettoloso, spinto dall’entusiasmo del momento, visto che negli ultimi 30 anni altri giocatori sono entrati nella top10 prima di aver compiuto 20 anni. Ci riusciti Rafa Nadal, Novak Djokovic (nell’anno dei 20, ma prima di compierli), Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Goran Ivanisevic e il connazionale Andrei Medvedev, sperando di non averne dimenticati altri. Resta la convinzione dell’ex campione russo sulle qualità assolute di Jannik, premiato anche dall’ATP come giovane più interessante della scorsa stagione.

Kafelnikov dopo aver appeso la racchetta al chiodo è diventato un giocatore di poker professionista, riscuotendo un grande successo in questa seconda carriera. Ci auguriamo che il “Kaf” non abbia fatto con Jannik una scommessa errata…

Marco Mazzoni