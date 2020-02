Radu Albot, il torneo di Rotterdam e la mancanza di Lucky Loser

Radu Albot per un problema alla spalla destra ha dovuto dare forfait per il torneo ATP 500 di Rotterdam.

Sinner che avrebbe dovuto affrontare il moldavo è passato direttamente al secondo turno senza trovare alcun lucky loser.

Tutti i giocatori presenti nelle qualificazioni erano già andati via da Rotterdam martedì per non alloggiare un’altra notte nella città olandese e pensando che nella giornata di oggi non ci sarebbero stati più forfait.