Andreas Seppi annulla un match point a Dzumhur e supera il primo turno a New York

Andreas Seppi inizia con una vittoria la sua avventura nel torneo ATP 250 di New York.

Stasera il 35enne di Caldaro si è imposto sul bosniaco Damir Dzumhur, numero 100 del mondo, dopo aver annullato una palla match nel tiebreak del terzo set, con il punteggio di 6-3, 1-6, 7-6(6), volando agli ottavi di finale.

Seppi, attualmente il numero 98 del ranking ATP, ha festeggiato oggi il suo terzo successo contro il 27enne di Sarajevo. Tre i precedenti, tutti nel 2017, con l’azzurro che ha vinto i primi due incontri a Sofia e Lione, Dzumhur si è invece imposto nei quarti di finale a Mosca.

Seppi è andato subito sotto per 2-1, l’azzurro ha però risposto con il rebreak del 2-2 pari. Poi Andreas ha preso sempre in più in mano l’andamento del set, piazzando nell’ottavo gioco un altro break per l’allungo per il 5-3. Seppi ha controllato questo vantaggio, vincendo la frazione per 6 a 3.

Dzumhur ha dominato la seconda frazione di gioco, portandosi immediatamente sul 5-1. Nel game successivo il bosniaco ha chiuso i conti per il netto 6-1. Così questa partita si è decisa nel terzo set. Il terzo parziale era equilibrato fino al 3-3. Nel settimo gioco Dzumhur ha piazzato il break del 4-3. Seppi però non si è arreso, piazzando il rebreak portandosi sul 5-5 pari. Poi entrambi i tennisti hanno portato a casa i lorodue turni di battuta. Così quest’incontro si è deciso al tiebreak, dove l’altoatesino ha dovuto annullare anche un match point sul 6-5. Dall’altra parte Seppi ha invece subito trasformata la sua prima palla match per l’8-6 finale.

Una vittoria importantissima per Seppi, che deve difendere questa settimana ben 45 punti. Oggi ha fatto il primo passo, conquistando 20 punti ATP e 11.250 euro di montepremi. Negli ottavi di finale Seppi affronterà il vincente del match tra Tennys Sandgren e Steve Johnson.

La partita punto per punto